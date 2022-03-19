شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يقترب من حراسة مرمى البنك الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المهدى سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، من الانتقال إلى فريق البنك الأهلى فى الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم مركز حراسة المرمى فى ظل المنافسة القوية للفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز والسعى للتواجد فى المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وجاء عرض الحارس المهدى سليمان من أحد وكلاء اللاعبين على مسئولي فريق البنك الاهلى للتعاقد معه الصيف المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى تقام باستاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الخسارة في 5 مباريات .