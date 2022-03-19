شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يستعرض مهاراته خارج الملعب أمام حمدى فتحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال دخوله في تحدٍ من نوع خاص مع زميله حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، خلال تواجد الثنائي بإحدى معسكرات الفريق الأحمر، قبل الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي لتنهي موسمه مع الأهلي.

وعلق أكرم على الفيديو قائلاً: من أول مرة يا حمدي يا أسد.

ويواصل أكرم توفيق لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي في مركز اسبيتار بقطر بعد إجراء عملية جراحة الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاءت التقارير الخاصة بأكرم توفيق مبشرة حيث أن لاعب الأهلي تخطى المعدلات المحددة له من قبل الجهاز الطبي للأهلي وكذلك الفريق الطبي المتابع له خلال فترة التأهيل بقطر، وهو ما قد يقلل من المدة الزمنية المحددة لعودة اللاعب إلى الملاعب بحيث يعود للملاعب في أقل من 6 شهور من الآن اى فى سبتمبر القادم ، في ظل استجابته السريعة للتأهيل.

ويتواصل الجهاز الطبي للأهلي مع أكرم توفيق بشكل مستمر للاطمئنان على حالته أثناء تواجده في قطر ومعرفة حالة اللاعب بشكل مستمر، ومعرفة تطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأثنى الفريق الطبي المعالج لأكرم توفيق في قطر على معدلات اللاعب واستجابته للعلاج بشكل جيد.