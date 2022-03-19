شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى تجتمع بـ"مصيلحى" لحسم مصير حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى، برئاسة أحمد عبد المجيد، اجتماعها مع الجهاز الفنى والإدارى لفريق زعيم الثغر بقيادة حسام حسن بعد الاستقرار على القرارات التى سيتم اتخاذها بشأن مستقبل العميد مع زعيم الثغر.

واتجهت لجنة الكرة إلى القاهرة للاجتماع مع محمد مصيلحي رئيس النادى فى أحد الفنادق والعائد من إحدى دول الخليج لعرض التقرير النهائى للجنة الكرة عليه، واتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الجهاز الفنى والإدارى.

وكانت لجنة الكرة اشترطت على بقاء حسام حسن بضرورة إحلال وتجديد الجهاز الفني والإدارى، شرط الموافقة على استكمال مهمته فى قيادة زعيم الثغر، وكشف مصدر بالاتحاد السكندرى أن لجنة الكرة طالبت حسام حسن برحيل عماد المندوه مدرب الحراس ومحمد عنان طبيب الفريق ووليد بدر المدير الإدارى للفريق السكندرى من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق.

وأوضحت إدارة الكرة أنها تدرس بعناية شديدة كل ما يتعلق بمستقبل الفريق فى ظل الرغبة الأكيدة من الجميع داخل منظومة نادي الاتحاد السكندري تصحيح مسار فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة،وأنه جارى العمل و التشاور فى هذا الملف المهم للوصول إلى أفضل النتائج التي تصب في صالح فريق الكرة.

وأكدت لجنة الكرة لجماهير زعيم الثغر العظيمة بأن جميع القرارات التي سوف يتم اتخاذها والخاصة بمستقبل سيكون هدفها في المقام الأول صالح هذا الكيان العريق .

ويتمسك حسام حسن بالبقاء في الاتحاد ورغبته في معالجة بعض الأخطاء،وفى حال فسخ التعاقد من جانب إدارة الاتحاد السكندرى سيكون مقابل حصول حسام حسن على قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بحوالي شهرين أي ما يعادل 3 ملايين جنيه ، حيث تبلغ قيمة راتب الجهاز الفني بالكامل مليون ونصف في الشهر الواحد.