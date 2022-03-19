شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح تحقيقا فى واقعة غياب الحكم عن مباراة بلقاس ومنية النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة فتح تحقيق فى واقعة مباراة منية النصر وبلقاس فى مجموعة الدقهلية بالقسم الثالث، بعدما فوجئ الفريقان بعدم وصول طاقم التحكيم المعين لإدارة المباراة من قبل لجنة الحكام بقيادة الحكم نادر قمر الدولة.

ووصل الفريقان إلى ملعب المباراة ولم يجدا الحكم أو مساعديه، وقام مراقب الحكام بالاتصال بالحكم نادر قمر الدولة لمعرفة أسباب تأخره عن الوصول إلى المباراة، ليؤكد أنه لم يتم إبلاغه بتعيينه حكمًا للمباراة.

واتفق مراقب المباراة مع الفريقين على الاستعانة بحكم قريب من المنطقة لإنقاذ الموقف، لاسيما أن تأخر انطلاق المباراة سيتسبب فى تأجيلها لعدم توافر ملعب منية النصر على أضواء كاشفة.

ويتصدر بلقاس المجموعة برصيد 42 نقطة، ويأتي في المركز الثاني فريق نبروه 40 نقطة، وفي المركز الثالث فريق شبان بداوي 34 نقطة، ويحتل المركز الرابع فريق شربين برصيد 32 نقطة.