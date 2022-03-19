شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفوز على زد بهدفين فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الإنتاج الحربى فوزا مهما على نادى زد إف سى بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام، فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى الإنتاج الحربى رصيده لـ28 نقطة في المركز الحادى عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، فيما بقى نادى زد إف سى عند النقطة 38 في المركز الخامس ليواصل نتائجه السئية.

وشهدت هذه الجولة نتائج كبيرة جدا، حيث اكتسح نادى بتروجت أمس فريق بورتو السويس بـ6 أهداف مقابل هدف، في الوقت الذى حقق وادى دجلة فوزا صعبا على الاتصالات 4 /3، وسقط الترسانة على ملعب أمام منتخب السويس بثلاثة أهداف لهدفين.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة والعشرين كالتالى حتى الآن..

بتروجت 6/ 1 بورتو السويس

الاتصالات 3 / 4 وادى دجلة

بلبيس 1 /2 بور فؤاد

الترسانة 2 /3 منتخب السويس

الإنتاج الحربى 2/ 0 زد

وجاء ترتيب مجموعة القاهرة حتى الآن كالتالى..

1 الداخلية 53

2 بتروجت 43 نقطة

3 وادى دجلة 38 نقطة

4 الترسانة 36 نقطة

5 زد أف سى 38 نقطة

6 السكة الحديد 35 نقطة

7 بورتو السويس 34 نقطة

8 القناة 32 نقطة

9 منتخب السويس 32 نقطة

10 المصرية للاتصالات 28 نقطة

11 الإنتاج الحربى 28 نقطة

12 النصر 22 نقطة

13 بور فؤاد 20 نقطة

14 بلبيس 15 نقطة

15 المريخ 15 نقطة

16 بنها 10 نقاط