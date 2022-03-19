أليو ديانج ضمن قائمة مالي لمواجهتي تونس في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم، اليوم السبت، عن القائمة التي تستعد لمواجهتي تونس في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

ويلتقي المنتخب المالي بنظيره التونسي في مالي يوم 25 من الشهر الجاري، ثم إيابا في تونس يوم 29.

وشهدت قائمة منتخب مالي التي تستعد لمواجهة تونس تواجد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي.

واختار المدير الفني لمنتخب مالي قائمة مكونة من:

حراسة المرمى: ديجي ديارا، بوسو إبراهيم مونكورو، إسماعيلي ديارا دياوارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري، ماساديو هايدارا، مامادو فوفانا، سينو كوليبالي، بوباكار كيكي كوياتي، موسى سيساكو ،شيخ تراوري، أمادو دانتي، ألمامي توريه.

خط الوسط: عبد الله دوكوري، ديادي ساماسيكو،محمد كامارا، لاسانا كوليبالي، أمادو هايدارا ، أليو ديانج، إيف بيسوما، شيخ دوكوري.

خط الهجوم: موسى دجينبو ، أداما تراوري ، موسى دومبيا، إبراهيما كونيه، عبد الله ديابي، إبراهيم سيسوكو، ساليو جويندو، نيني دورجيليس.

وعلى الجانب الأخر، ظهر في قائمة المنتخب التونسي الظهير الأيسر علي معلول لاعب فريق الأهلي، كما تواجد ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن.

ولم يتواجد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز في قائمة منتخب بلاده بسبب الإصابة والتي أبعدته مؤخرًا عن المشاركة رفقة فريقه.

يسعى المنتخب التونسي للوصول لمونديال قطر للمرة السادسة في تاريخ "نسور قرطاج" بعد نسخ: 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.