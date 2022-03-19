بالفيديو.. مرموش يتوهج بهدف وصناعة ويهدد أوجسبورج بالهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

سجل الدولي المصري عمر مرموش هدفا وصنع آخر ليقود فريقه شتوتجارت للفوز على ضيفه أوجسبورج بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش بشكل أساسي مع شتوتجارت، حتى تم استبداله في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وتقدم أوجسبورج عن طريق أندريه هان في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك والديمار أنتون التعادل لشتوتجارت في الدقيقة 44، وبعده بدقيقة واحدة سجل مايكل جريجوريتش الهدف الثاني لأوجسبورج.

وعاد شتوتجارت لتسجيل هدف التعادل عبر عمر مرموش في الدقيقة 79، قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله تياجو توماس في الدقيقة 85.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند نفس الرصيد في المركز الخامس عشر ويصبح مهددا بالهبوط، مع تفوق شتوتجارت في فارق الأهداف.

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