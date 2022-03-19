أوباميانج: أحب مواجهة ريال مدريد.. وبيدري يقدم سحرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

أعرب المهاجم الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج هداف برشلونة الإسباني، عن ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، غدًا (الأحد) على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وقال أوباميانج في تصريحات تلفزيونية لقناة نادي برشلونة: " مواجهة برشلونة وريال مدريد، المباراة الأهم في العالم، الجميع يتحدث عنها وينتظرها".

وأضاف المهاجم الجابوني: " أحب اللعب أمام ريال مدريد، ونخوض المباراة بثقة عالية عقب النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة تشافي".

وتطرق أوباميانج للحديث عن زميله بيدري، مؤكدًا أنه المفاجأة الكبرى داخل صفوف الفريق، ولا يفقد الكرة بسهولة واصفًا طريقة أدائه بالسحر.

ويدخل برشلونة مواجهة الكلاسيكو في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة.