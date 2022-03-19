هدف جديد.. مصطفى فتحي يواصل التألق مع التعاون ويسجل في أبها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

واصل مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون، أهدافه مع فريقه الجديد بعدما سجل في شباك فريق أبها ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري السعودي.

وجاء هدف مصطفى فتحي في الدقيقة 17 من زمن أحداث الشوط الأول، ليحرز هدف التقدم لفريقه وتصبح النتيجة (1-0).

وأصبح هدف مصطفى فتحي هو الخامس له مع التعاون منذ رحيله إلى صفوف الفريق السعودي قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل صاحب الـ27 عامًا، أهدافه الخمسة في شباك كل من فريق الرياض بواقع هدفين، وهدف أمام اتحاد جدة والفتح وأخيرًا أبها.

ويسعى التعاون إلى الهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون والذي يحتل المركز الرابع عشر والذي يؤدي إلى الهبوط.

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