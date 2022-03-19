الترجي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود حمدي:

ترددت أنباء قوية عن رغبة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في التعاقد مع نجم المنتخب التونسي ونادي الترجي، محمد علي بن رمضان بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر بنادي الترجي لـ"الخليج 365" أن ناديه بتمسك ببقاء بن رمضان ضمن صفوفه خاصة أنه أحد الأعمدة الرئيسية ضمن صفوف الفريق.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ، أن الترجي لا يبيع نجومه لمنافسين داخل القارة على غرار ما حدث مع الجزائري يوسف بلايلي والكاميروني فرانك كوم.

وأوضح المصدر أن الترجي لم يصله أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك بشأن التعاقد مع محمد بن رمضان كما يتردد داخل وسائل الإعلام التونسية.

ويقدم محمد علي بن رمضان مستويات رائعة من نادي الترجي، ويحتل صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 أهداف.