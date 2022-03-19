فيريرا: سيكون لدينا فريقا أقوى وقدمنا مستوى أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم، موضحا أن مشكلة الأبيض كانت في إنهاء الهجمة.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رسالتي للاعبين هي أننا بعد الخسارة من الوداد المغربي لعبنا لقاء بترو أتلتيكو بجودة عالية، وذلك يعطينا الأمل في العودة بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

وتابع فيريرا: "لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في الفترة المقبلة، والأداء في مباراة اليوم جيد ومبشر، ويمنحنا أمل، كما أن فريق بترو أتلتيكو فريق جيد والتعادل نتيجة عادلة".

وقال المدير الفني :"لعبنا بطريقه جيدة في مباراة اليوم، وقمنا بتضييق المساحات مما تسبب في قلة فرص بترو اتلتيكو الأنجولي، وهذه أول مباراة لم يسجل فيها المنافس أهداف".

وأوضح جوسفالدو فيريرا أنه راض عن الأداء في لقاء اليوم أمام بترو أتلتيكو، لأنه يمنحهم أمل بأن القادم أفضل.

وتعادل فريق الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.