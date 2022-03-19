فرصتان للصعود وحالة واحدة تمنع الأهلي من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

حقق صنداونز الجنوب أفريقي الفوز على الهلال السوداني 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامس من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على نظيره المريخ السوداني 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة على ستاد الأهلي we السلام.

ووصل صنداونز للنقطة الـ13 ليحسم التأهل إلى دور ربع النهائي بصدارة المجموعة الأولى، فيما مازال الصراع بين الأهلي والهلال السوداني على بطاقة التأهل الثانية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يأتي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتأجل الحسم إلى المباراة التي ستجمع بين الأهلي ونظيره الهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان حدد القاعدة الأولى التي يلجأ لها في حالة تساوي فرقتين في النقاط، وهي المواجهات المباشرة.

ويرصد الخليج 365 فرص الأهلي للتأهل إلى دور ربع النهائي من دوري الأبطال أفريقيا:

الفوز

في حالة تحقيق الأهلي الفوز على الهلال، سيحسم تأهله مباشرة إلى دور الربع النهائي بعد أن يصل للنقطة الـ10، ويتجمد رصيد الفريق السوداني عند النقطة الرابعة.

التعادل

التعادل سيحسم تأهل الأهلي لدور ربع النهائي، بعد أن يصل للنقطة الثامنة، فيما يصل الهلال للنقطة الخامسة.

الخسارة

في حالة تحقيق الهلال الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة بأي نتيجة، سيحسم تأهله، على حساب الأحمر، خاصة وأن مباراة الجولة الثانية التي جمعت بين الفريقين في السودان بالتعادل السلبي.

ليصل الهلال للنقطة السابعة، ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة السابعة، ليتم اللجوء لقاعدة المواجهات المباشرة التي ستصب في صالح الفريق السوداني.