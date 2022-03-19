هل تقام مباراة تشلسي وريال مدريد بربع نهائي دوري الأبطال من دون جماهير؟

المنامة - ياسر ابراهيم - يستقبل تشلسي ضيفه ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت جماهير "البلوز" ستتمكن من حضور لقاء الذهاب الذي يقام على ملعب "ستامفورد بريدج".



وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وهذا يعني أنه لا يُسمح للبلوز بجني أي أرباح من بيع التذاكر أو السلع الخاصة بالنادي.



ويسمح لحاملي التذاكر الموسمية بحضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذه التذاكر غير صالحة لمباريات المسابقة القارية، مما يعني أنه يتعين عليهم دفع رسوم إضافية تبلغ حوالي 25 جنيها (33 دولارا) لكل مباراة.



ومع ذلك، ولأن البلوز ممنوع من بيع التذاكر، فمن غير المتوقع ما إذا كان سيسمح لجمهوره بحضور مواجهة دوري الأبطال ضد لوس بلانكوس.

ووصف توماس توخيل مواجهة ريال مدريد بأنها ستكون "صعبة". وقال "أعتقد أن ظروف هذه المباراة ستتغير كثيرا مع المتفرجين، لذا آمل أن نجد حلا وأنا متأكد تماما من أن كل فرد في النادي، ومجلس الإدارة، سيقاتل للحصول على فرصة. نأمل أن يحدث ذلك بطريقة ما".



وطالب نادي تشلسي بخوض مباراته أمام ميدلزبره في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والمقرر لها يوم السبت المقبل، بدون حضور جماهيري، وذلك عقب منع النادي من بيع التذاكر لتلك المباراة من جانب الحكومة البريطانية.



وكان الفريق اللندني سحب طلبه بخوض مباراته أمام ميدلزبره في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الليلة خلف أبواب مغلقة، وسط توقعات بأن يرفض الاتحاد الإنجليزي للعبة طلبه.



ويبقى أن نرى ما إذا كان البلوز سيطلب من الاتحاد الأوروبي (يويفا) القيام بذلك في مباراتي ريال مدريد بدوري الأبطال.

(مواقع الكترونية)