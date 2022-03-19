أنشيلوتي يؤكد غياب بنزيمة عن موقعة الكلاسيكو

المنامة - ياسر ابراهيم -

أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي غياب مهاجم ونجم الفريق كريم بنزيمة عن موقعة الكلاسيكو ضد برشلونة.



وسيستضيف معقل ريال مدريد ملعب سانتياغو برنابيو مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين العملاقين، والتي ستقام الأحد ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبدأت الشكوك حول مشاركة بنزيمة من عدمها في الكلاسيكو المرتقب على ملعب البيرنابيو، عقب تعرض مهاجم الميرنغي لإصابة على مستوى ربلة الساق، في مباراة فريقه ضد ريال مايوركا يوم الاثنين الماضي.



هذا وسيشكل غياب هداف الدوري الإسباني ضربة موجعة للريال الذي مازال يتمسك بأمل تحقيق ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

