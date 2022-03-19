ساكا يحرز الهدف رقم 2000 للأرسنال بفوز ثمين على أستون فيلا

اقتنص أرسنال فوزاً ثميناً ومهماً من مستضيفه أستون فيلا بهدف دون رد السبت في إطار المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وحمل الهدف توقيع نجم المدفعجية بوكايو ساكا في الدقيقة 30 من زمن المباراة.



وعزز أرسنال موقعه في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 54 نقطة من 28 مباراة بعد أن اقتنص فوزه السابع عشر مقابل ثلاثة تعادلات وثماني هزائم.



من جانبه تجمد رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة.



ويعد هدف الجناح الدولي الإنكليزي بوكايو ساكا الهدف رقم 2000 لأرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز ليكون بذلك المدفعجية هو ثالث فريق يصل إلى هذا الرقم بعد مانشستر يونايتد "2176" وليفربول "2002".