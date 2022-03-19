الزمالك «الجريح» يتعادل سلبيًا أمام بترو أتلتيكو بأبطال إفريقيا.. تفاصيل المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا أمام بترو أتلتيكو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تبادل الفريقان الهجمات بدون أي خطورة طوال شوطي المباراة، باستثناء وصول الزمالك لمرمى الفريق الأنجولي في عدد من الكرات الخطيرة لكن دون جدوى.

شهدت المباراة مشاركة طارق حامد بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق الأبيض، وحصل أحمد سيد زيزو على إنذار وتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام ساجرادا.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة الثالثة بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة، ورفع بترو أتلتيكو رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة.

وودع الزمالك «الجريح» دوري أبطال إفريقيا من الجولة الماضية بعد خسارته من الوداد المغربي الذي ضمن بدوره التأهل لربع النهائي رفقة بيترو أتلتيكو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري.

البدلاء: محمد عواد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.