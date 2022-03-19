شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى ينشر صورة مع عائلته.. ويعلق: "حياتى × صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة تجمعه بأفراد عائلته، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "حياتى فى صورة، ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكوا أبدا".



عائلة الحضرى



الحضرى

والصورة من احتفال الحضرى بعيد ميلاد ابنته شايان أصغر أبنائه، واحتفل مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، بعيد ميلاد أصغر بناته "شايان"، ونشر فيديو صغيرا عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر فيه برفقة زوجته وباقى بناته وابنه ياسين، وأمامهم تورته عيد الميلاد يحتفلون بها.

وعلق عصام الحضرى على الفيديو، الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام، قائلا، "شايانو يا حبيبة بابا.. آخر العنقود السكرة.. كل سنة وأنتى طيبة والعمر كله ليكي يا حبيبتي وأشوفك أحسن وأحلى بنوتة فى الدنيا".

ويظهر فى الصورة الحضرى برفقة وزوجته، وبناته شاهندة وشدوى وشاهيناز، واينه ياسين، وبنته الصغرى شايان

ومن جهة أخرى قام عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق و مدرب حراس الفراعنة الحالى فى جهاز البرتغالى كارلوس كيروش على تهنئة أبنته شاهندة بالحصول على شهادة التخرج .

ونشر الحضرى صورة من تخرج أبنته بصحبة والدتها عبر صفحتك الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " معلقا : ألف مبروك التخرج يا قلب بابا ، من جد وجد و من زرع حصد و اليوم ده يوم حصاد تعبك و تعب و مجهود الأم و الزوجة العظيمة دي عشان تشوفكم و تخليكم دايما في احسن صورة و في اعلى المراتب و دايما يا حبيبتي من نجاح لنجاح .