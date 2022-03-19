شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد خسارة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم صن داون الجنوب أفريقي هدية على طبق من ذهب للنادى الأهلي بعد تغلبه على الهلال السودانى بنتيجة 4 / 2 فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية.

فوز صن داونز على الهلال في معقله أنعش آمال الأهلي بقوة فى الصعود لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى، بعدما ضمن الفريق الجنوب أفريقي الصعود كأول المجموعة عقب وصوله للنقطة 12 فى صدارة المجموعة الأولى، ويحتل الأهلي وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على المريخ أمس بثلاثة أهداف لهدف، وتعطيل الهلال منافسه على الصعود لربع النهائي على المركز الثاني.

ويتواجد صن داونز فى صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة والأهلي فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط والهلال فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وباتت فرص الأهلي فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي قوية، حيث يحتاج لتحقيق أى نتيجة إيجابية فى مباراة ختام دور المجموعات ضد الهلال السوداني، سواء الفوز أو التعادل بأى نتيجة، لضمان الصعود لربع النهائي دون النظر إلى نتيجة مباراة صن داونز والمريخ السودانى.

بينما يحتاج الهلال السوداني للفوز على الأهلي بأى نتيجة لضمان الصعود لدور الثمانية، لأنه بالفوز على الأحمر سيصل للنقطة 7 ويتساوى مع الأحمر ولكنه سيتفوق بميزة المواجهات المباشرة.