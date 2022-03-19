شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: مباراة بترو أتلتيكو مبشرة ومنحت الزمالك أملا فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم، موضحا أن مشكلة الأبيض كانت فى إنهاء الهجمة.

وأضاف المدرب البرتغالى، فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "رسالتي للاعبين هى أننا بعد الخسارة من الوداد المغربي لعبنا لقاء بترو أتلتيكو بجودة عالية، وذلك يعطينا الأمل فى العودة بشكل أفضل الفترة المقبلة".

وتابع فيريرا، "لدينا أهداف نسعى لتحقيقها الفترة المقبلة، والأداء فى مباراة اليوم جيد ومبشر، ويمنحنا أملا، كما أن فريق بترو أتلتيكو فريق جيد والتعادل نتيجة عادلة".

وأضاف المدير الفني للزمالك، "لعبنا بطريقه جيدة فى مباراة اليوم، وقمنا بتضييق المساحات مما تسبب فى قلة فرص الفريق الأنجولي، وهذه أول مباراة لم يسجل فيها المنافس أهداف".

وأوضح جوسفالدو فيريرا أنه راض عن الأداء في لقاء اليوم أمام بترو أتلتيكو، لأنه يمنحهم أمل بأن القادم أفضل.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع بترو أتلتكو الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليواصل الفارس الأبيض نتائجه غير الجيدة حيث لم يحقق أى فوز فى دور المجموعات ويتبقى له مواجهة واحدة أمام ساجرادا.

بهذه النتيجة يحتل بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.