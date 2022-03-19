شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى: لاعبو المصرى مستعدون للفوز على القطن والتأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد شديد قناوى، قائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الجميع داخل الفريق جاهزون تمامًا لتحقيق الفوز بمباراة الغد والتي تجمعه بفريق القطن الكاميروني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفيدرالية، مشددا على أن جميع اللاعبين تعاهدوا فيما بينهم على تحقيق الفوز لإسعاد جماهير المصرى العظيمة.

وأشار قناوي إلى أن الجميع يسعى لتقديم عرض قوى والخروج بنقاط المباراة الثلاث، والتي تضمن صعود الفريق لدور الثمانية قبل الخروج لمواجهة مازيمبي الكونغولي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد برج العرب والذي أدارته المنسقة الإعلامية للمباراة الأستاذة إيناس مظهر.

ويخوض اليوم السبت فريق المصري مرانه الأخير في معسكره ببرج العرب، وذلك استعداداً لمواجهة القطن الكاميروني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي يستضيفها استاد برج العرب.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، حالة التمرد التي شهدها معسكر الفريق في الساعات الأخيرة بعدما رفض اللاعبين نزول التدريبات بمعسكرهم المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وذلك بداعي عدم حصولهم على بعض المستحقات المتأخرة وهي مستحقات فبراير الماضي ومارس الجاري، بالإضافة إلى 3 مكافآت فوز بالدوري والكونفدرالية.