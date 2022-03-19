شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيًا مع بترو أتلتيكو فى أنجولا بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع بترو أتلتكو الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليواصل الفارس الأبيض نتائجه غير الجيدة حيث لم يحقق أى فوز فى دور المجموعات ويتبقى له مواجهة واحدة أمام ساجرادا.

بهذه النتيجة يحتل بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

أحداث الشوط الأول

دخل الفريق الأنجولى المباراة بضغط مكثف على أمل تسجيل هدف التقدم، وسط تنظيم دفاعى من الزمالك، فى الوقت نفسه شن الفارس الأبيض هجمة واحدة مثلت خطورة جاءت بتسديدة على المرمى من أحمد سيد زيزو.

وفى الدقيقة 16 سقط محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك متأثرًا بإصابة عضلية إلا إن الجهاز الطبى تدخل ونهض الحارس لاستكمال المباراة، وفى الدقيقة 24 سدد زيزو كرة رأسية كادت أن تسكن شباك الفريق الأنجولى إلا إن الكرة ارتطمت فى العارضة.

وفى الدقيقة 36 تلقى زيزو البطاقة الصفراء، وفى الدقيقة 42 تدخل جليسون لاعب بترو أتلتيكو تدخل قوى جدًا على محمود الونش إلا إن الحكم اكتفى بمنح اللاعب البطاقة الصفراء.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك الضغط، وكاد أحمد زيزو يسجل هدف التقدم بعدما مر واخترق منطقة الجزاء إلا إن التسديدة ارتطمت فى لاعب الفريق الأنجولى وتحولت لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 59 سدد يانو لاعب بترو أتلتيكو كرة رأسية مرت بجوار القائم وسقط بعدها بسبب العضلة الضامة قبل أن ينهض ويستكمل اللقاء.

وفى الدقيقة 63 خرج محمد أشرف روقا بسبب الإصابة فى الخلفية ودخل طارق حامد بعد فترة غياب طويل، حيث كان أخر ظهور للاعب مع الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب بالجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى، وتلقى طارق حامد البطاقة الصفراء فى الدقيقة 65.

وفى الدقيقة 85 مرر طارق حامد كرة سحرية لإمام عاشور الذى سددها بشكل غريب خارج الملعب، وفى الدقيقة 88 خرج أشرف بن شرقى ودخل محمد أوناجم بدلاً منه.