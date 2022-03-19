الامارات | صن داونز يهزم الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا ويسهل مهمة الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يهزم الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا ويسهل مهمة الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق ماميليودي صن داونز الجنوب أفريقي على مضيفه الهلال السوداني 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل أهداف صن داونز بيتر شالوليلي وتيبوهو موكيانا في الدقيقتين الثامية و30 وثابيلو مورينا (هدفين) في الدقيقتين 60 و89، فيما سجل هدفي الهلال ياسر مزمل في الدقيقة 57 وعثمان مختار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد بريان أونيانجو لاعب صن داونز في الدقيقة 11.

ورفع صن داونز رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الثماني بعد فوز الأهلي المصري على المريخ السوداني بالأمس.

في المقابل توقف رصيد الهلال عند أربع نقاط في المركز الثالث، مقابل سبع نقاط للأهلي المصري في المركز الثاني، الذي سيستضيف الهلال في الجولة المقبلة ويكفيه التعادل للتأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يحل المريخ في المركز الأخير بأربع نقاط.

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