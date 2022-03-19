الامارات | بعد العقوبات المفروضة على مالكه الروسي.. 3 عروض لشراء نادي تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العقوبات المفروضة على مالكه الروسي.. 3 عروض لشراء نادي تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت ثلاثة عروض لشراء نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أحدها بقيادة المطور العقاري البريطاني نيك كاندي وآخر من عائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاغو كابس وكونسورتيوم الذي يضم السير مارتن بروتون واللورد سيباستيان كو.

وتشرف مجموعة بنك رين الأميركية على عملية البيع قبل فرض الحكومة البريطانية عقوبات على المالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وحددت موعدا نهائيا لتلقي العروض يوم الجمعة.

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