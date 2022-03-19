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«باريس سان جيرمان» يصدر بيانا بشأن إصابة ميسى بفيروس كورونا

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان رسمي، سبب غياب النجم الأرجنتيني ليونيل مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي.

وأكد نادي باريس سان جيرمان في بيان طبي، منذ قليل، أن ميسي في الرعاية خلال الفترة المقبلة لمدة 48 ساعة مقبلة، بسبب اشتباه الإصابة بفيروس المستجد كوفيد 19، مما يعني غيابه عن مباراة موناكو في الدوري الفرنسي.

وتابع البيان: راموس لن يشارك أمام موناكو أيضًا، ومن المقرر أن يعود للفريق الباريسي بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة لـ أندير هيريرا، أما خوان بيرنات فسيتدرب مع الفريق الأسبوع المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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