«باريس سان جيرمان» يصدر بيانا بشأن إصابة ميسى بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان رسمي، سبب غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي.

وأكد نادي باريس سان جيرمان في بيان طبي، منذ قليل، أن ميسي في الرعاية خلال الفترة المقبلة لمدة 48 ساعة مقبلة، بسبب اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مما يعني غيابه عن مباراة موناكو في الدوري الفرنسي.

وتابع البيان: راموس لن يشارك أمام موناكو أيضًا، ومن المقرر أن يعود للفريق الباريسي بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة لـ أندير هيريرا، أما خوان بيرنات فسيتدرب مع الفريق الأسبوع المقبل.