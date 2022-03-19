بث مباشر.. الزمالك وبترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قد أعلن عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.