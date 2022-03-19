تقارير سودانية تكشف تفاصيل «علقة ساخنة» لمدرب المريخ بعد مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير سودانية عن تعرض الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المريخ السوداني، لعلقة ساخنة عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت صحيفة كفرووتر السودانية: «المدرب الإنجليزي لي كلارك تلقى علقة ساخنة مع مساعده إسلام جمال في معسكر المريخ عقب اللقاء الصحفي الذي عقده المدرب، وحسب متابعات الصحيفة فإن المدرب حاول التحرش بأحد الإداريين بسبب خلافات شحصية، ولكنه تعرض لوابل من اللكمات من المقربين من الإداري المريخي».

وواصت: «حسب متابعات كفرووتر فإن المدرب حمل مجلس المريخ عقب نهاية المباراة مسؤولية الخسارة من الأهلي بعد أن لعب المريخ مباراتين في مصر».

واتخذت إدارة نادي المريخ السوداني قرارا بإقالة الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق، وكلفت إبراهومة لقيادة الفريق بعد الخسارة أمام النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، وانتهاء آمال الفريق في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

إقالة كلارك من تدريب المريخ السوداني بعد الخسارة أمام الأهلي

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 10 نقاط

2- الأهلي 7 نقاط

3- الهلال السوداني 4 نقاط

4- المريخ السوداني 4 نقاط

ويلتقي اليوم السبت، في الثالثة عصرا، الهلال السوداني مع صن داونز الجنوب إفريقي بالجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.