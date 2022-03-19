شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يُحذر لاعبيه من زيادة أوزانهم خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، خضوع اللاعبين إلي قياس أوزان وذلك قبيل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان المدير الفني للدراويش وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.

ويستأنف الدراويش تدريباته الجماعية غدًا الأحد بعد إنتهاء مدة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 72 ساعة عقب الفوز علي الاتحاد مساء الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدفًا ضمن منافسات الدوري العام.

وتتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي بسبب استعدادات منتخب مصر الأول لخوض مواجهتين حاسمتين ضد نظيره السنغالي نهاية هذا الشهر في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.