شكرا لقرائتكم خبر عن جنا عبد السلام "سادس" جهاز المتوازى فى بطولة العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت المصرية جنا عبد السلام على المركز السادس في منافسات بطولة العالم للجمباز الفني، على جهاز المتوازي، وذلك بعد حصولها على 10.866 درجة.

فيما حصلت كيتلين روسكرانتز لاعبة جنوب أفريقيا على المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع درجات 12.300، ونالت الكندية لوري دينومي الميدالية الفضية وحصلت على المركز الثاني ب 12.33 درجة، وحصدت ماري كانتر لاعبة الترويج المركز الثالث ب 11.733 درجة.

وانطلقت اليوم السبت منافسات بطولة كاس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والذي يقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري.

يذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.