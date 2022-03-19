7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،المنتخب يضم عمر جابر لتدعيم الجبهة اليمنى بعد تجدد إصابة محمد هانى ،غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز،الأهلى يستقر على مخاطبة الكاف لتأجيل مباراة الهلال السودانى .

استقر النادى الأهلى على تقديم طلب رسمي خلال الساعات المقبلة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال السودانى ضمن منافسات الجولة الاخيرة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. المنتخب يضم عمر جابر لتدعيم الجبهة اليمنى بعد تجدد إصابة محمد هانى استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على استدعاء عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز لمعسكر مارس الجاري حال صعوبة انضمام محمد هاني لاعب الأهلي. شرط وحيد من الطلائع للموافقة على رحيل النجوم في الصيف وضع مسئولي طلائع الجيش شرطاً وحيداً للموافقة على رحيل أي لاعب يتلقى عرض مناسب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة يتمثل في إنقاذ الفريق من دوامة الهبوط هذا الموسم ، ويرى مسئولو طلائع الجيش أن إنهاء الموسم في المنطقة الامنة هو الملاذ الوحيد للموافقة على رحيل أي لاعب ، بخلاف ذلك سيكون من الصعب التفريط في أي لاعب مهما كانت المغريات. موسيماني يسافر جنوب أفريقيا فى إجازة أسرية ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي السفر إلى جنوب إفريقيا لقضاء فترة إجازة فريقه والتي يحصل عليها في ظل توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه ضد السنغال بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، حيث يستغل المدير الفني الراحة السلبية بالأهلي في قضائها مع أسرته المتواجدة بجنوب إفريقيا.

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من الظهور في أي برامج فضائية أو التحدث مع وسائل الإعلام خلال الأجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً إلا بعد الرجوع له والحصول على إذن خاص منه.

يرغب مسئولي فريق الجونة في التعاقد مع ثنائى فريق الأهلى محمد محمود ومحمد فخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق الساحلى المرحلة المقبلة.