شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثية المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكد ينتهي النادي الأهلي من مباراته أمام المريخ السوداني أمس ،الجمعة، بدوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي 3/1 بإستاد الأهلي والسلام، حتى بدأ الحديث بين الجمهور الأهلاوي عن مصير الفريق في البطولة القارية.

في التقرير التالي، نلقي الضوء على ما يُشغل الأدارة الأهلاوية عقب مباراة المريخ وإلى التفاصيل:

س: ما هو ترتيب الأهلي في المجموعة بعد الفوز على المريخ؟

ج: الأهلي حافظ على المركز الثاني في المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد المريخ عند 4 نقاط والهلال عند نفس الرصيد ( 4 نقاط) ويتربع صن داونز الجنوب أفريقي على قمة المجموعة بـ10 نقاط.

س: ما هو موعد مباراة الهلال وصن داونز؟

ج: أنطلقت مباراة الهلال مع صن داونز في الثالثة من عصر اليوم ،السبت، بالسودان في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي الأخيرة في دور المجموعات؟

ج: الأهلي سيلعب مع الهلال بالقاهرة يوم 1 أو 2 أبريل المقبل في ختام دور المجموعات.

س: هل يشعر مسئولو الأهلي بالرضا عن موعد مباراة الأهلي والهلال؟

ج: لا ..فالأهلي غاضب تماماً من موعد المباراة وأستقر مسئولو النادي على تقديم طلب رسمي خلال الساعات المقبلة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال السودانى.

ويرغب الأهلي في تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة على أقل تقدير بسبب حالة الاجهاد التى يعانى منها لاعبيه لاسيما الدوليين الذين سيخوضون مباراتى منتخب مصر مع السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي: «لا أعلم كيف يلعب المنتخب أمام السنغال يومي 25 و29 مارس ثم يخوض الأهلي مباراته المهمة مع الهلال السوداني في 1 أو 2 أبريل المقبل، ولماذا لا يؤجل الكاف مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لمدة أسبوع واحد لكي يكون هناك تكافؤ في الفرص بين جميع الأندية؟».

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة الهلال؟

ج: الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ ، واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.