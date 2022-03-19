منتخب مصر يتدرب 3 مرات بالدفاع الجوى قبل مواجهة السنغال

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، 3 تدريبات على ستاد الدفاع الجوى أيام 21 و22 و23 مارس الجارى، قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويكتفى كيروش بمران وحيد للفراعنة على ستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، رغبة منه فى الحفاظ على أرضية الملعب.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.