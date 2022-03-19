شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على مواجهة الزمالك وبترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى مسيطرًا على مواجهة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

دخل الفريق الأنجولى المباراة بضغط مكثف على أمل تسجيل هدف التقدم، وسط تنظيم دفاعى من الزمالك، فى الوقت نفسه شن الفارس الأبيض هجمة واحدة مثلت خطورة جاءت بتسديدة على المرمى من أحمد سيد زيزو.

وفى الدقيقة 16 سقط محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك متأثرًا بإصابة عضلية إلا إن الجهاز الطبى تدخل ونهض الحارس لاستكمال المباراة، وفى الدقيقة 24 سدد زيزو كرة رأسية كادت أن تسكن شباك الفريق الأنجولى إلا إن الكرة ارتطمت فى العارضة.

وفى الدقيقة 36 تلقى زيزو البطاقة الصفراء، وفى الدقيقة 42 تدخل جليسون لاعب بترو أتلتيكو تدخل قوى جدًا على محمود الونش إلا إن الحكم اكتفى بمنح اللاعب البطاقة الصفراء.

مع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك الضغط، وكاد أحمد زيزو يسجل هدف التقدم بعدما مر واخترق منطقة الجزاء إلا إن التسديدة ارتطمت فى لاعب الفريق الأنجولى وتحولت لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 59 سدد يانو لاعب بترو أتلتيكو كرة رأسية مرت بجوار القائم وسقط بعدها بسبب العضلة الضامة قبل أن ينهض ويستكمل اللقاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

ويحتل بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، وساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.