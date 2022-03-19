شكرا لقرائتكم خبر عن الأردني أبو السعود يحصد برونزية حصان الحلق فى كأس العالم للجمباز بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وحصد "أبو السعود" البرونزية بعد حصوله على مجموع نقاط 14.533، وهو نفس رصيد بطل أرمينيا "هاريتون ماردنيان"، فيما ذهبت الميدالية الذهبية لبطل أيرلندا "ريس مالينا جان".
جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.