شكرا لقرائتكم خبر عن "بدلاء" الأهلي يحافظون على لياقتهم البدنية بقرار خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بعض لاعبي الأهلي الذين لا يشاركون مع الفريق الفترة الماضية خوض تدريبات فى "الجيم"، سواء فى النادى أو خارجه، لرفع لياقتهم البدنية خلال فترة الراحة الطويلة التى منحها الجهاز الفني للفريق.

ويرغب بعض اللاعبين الذين لا يُشاركون مع الأهلي بشكل مُستمر، وفى مقدمتهم محمد محمود ومحمود متولي ووليد سليمان ومحمود وحيد وعلى لطفى وحسام حسن والصاعد زياد طارق فى الحفاظ على لياقتهم البدنية.

ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي 3-1.

واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتى السنغال الحاسمتين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.

على صعيد متصل، حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي لاعبي الفريق من الظهور في أي برامج فضائية أو التحدث مع وسائل الإعلام خلال الأجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً إلا بعد الرجوع له والحصول على إذن خاص منه.

وهدد عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بتوقيع غرامة مالية كبيرة تصل لـ50 ألف جنيه حال إختراق الحظر الإعلامي أو التحدث إعلامياً دون الحصول على إذن منه.

ويخوض الأهلى مباراته القادمة أمام الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.