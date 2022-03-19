شكرا لقرائتكم خبر عن "بدلاء" الأهلي يحافظون على لياقتهم البدنية بقرار خاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر بعض لاعبي الأهلي الذين لا يشاركون مع الفريق الفترة الماضية خوض تدريبات فى "الجيم"، سواء فى النادى أو خارجه، لرفع لياقتهم البدنية خلال فترة الراحة الطويلة التى منحها الجهاز الفني للفريق.
ويرغب بعض اللاعبين الذين لا يُشاركون مع الأهلي بشكل مُستمر، وفى مقدمتهم محمد محمود ومحمود متولي ووليد سليمان ومحمود وحيد وعلى لطفى وحسام حسن والصاعد زياد طارق فى الحفاظ على لياقتهم البدنية.
ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي 3-1.
واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتى السنغال الحاسمتين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.
على صعيد متصل، حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي لاعبي الفريق من الظهور في أي برامج فضائية أو التحدث مع وسائل الإعلام خلال الأجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً إلا بعد الرجوع له والحصول على إذن خاص منه.
وهدد عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بتوقيع غرامة مالية كبيرة تصل لـ50 ألف جنيه حال إختراق الحظر الإعلامي أو التحدث إعلامياً دون الحصول على إذن منه.
ويخوض الأهلى مباراته القادمة أمام الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.