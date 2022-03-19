شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى التى تجمعهما حاليًا باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

دخل الفريق الأنجولى المباراة بضغط مكثف على أمل تسجيل هدف التقدم، وسط تنظيم دفاعى من الزمالك، فى الوقت نفسه شن الفارس الأبيض هجمة واحدة مثلت خطورة جاءت بتسديدة على المرمى من أحمد سيد زيزو.

وفى الدقيقة 16 سقط محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك متأثرًا بإصابة عضلية إلا إن الجهاز الطبى تدخل ونهض الحارس لاستكمال المباراة، وفى الدقيقة 24 سدد زيزو كرة رأسية كادت أن تسكن شباك الفريق الأنجولى إلا إن الكرة ارتطمت فى العارضة.

وفى الدقيقة 36 تلقى زيزو البطاقة الصفراء، وفى الدقيقة 42 تدخل جليسون لاعب بترو أتلتيكو تدخل قوى جدًا على محمود الونش إلا إن الحكم اكتفى بمنح اللاعب البطاقة الصفراء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

ويحتل بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، وساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.