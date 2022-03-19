شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على أول 15 دقيقة بين الزمالك وبترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى مسيطرًا على مواجهة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى بعد مرور أول 15 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ودخل الفريق الأنجولى المباراة بضغط مكثف على أمل تسجيل هدف التقدم، وسط تنظيم دفاعى من الزمالك، فى الوقت نفسه شن الفارس الأبيض هجمة واحدة مثلت خطورة جاءت بتسديدة على المرمى من أحمد سيد زيزو.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

ويحتل بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، وساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.