شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين لاعبى الزمالك وبترو أتلتيكو بعد تدخل عنيف مع الونش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت مشادة بين لاعبى الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي فى الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة حاليا، بعد تدخل عنيف من جيلسون لاعب الفريق الأنجولى على الونش، واكتفى حكم المباراة بإنذار جيلسون.

وتصدت عارضة فريق بيترة أتلتيكو لرأسية محمد عبد الغني مدافع الزمالك في الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أخطر هجمة لفريق الزمالك عن طريق محمد عبد الغني الذي تلقي ركنية زيزو ويضعها بقوة ولكنها ترتطم في العارضة ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

فيما بدأ فريق بيترو اتليتكو المباراة بتشكيل مكون من :

ويلينجنون ليما ، اوجستو ريال كازيرو، جواكيم بالانجا، بيدرو مانويل بيتنو، ايدي افونسو ، جبلسون مورييرا، بيدور بيسوا هيجل، ويليام سوازيس دا سيلفا، جوب تياكسيا ، يانو ، أزولاو.

يخوض فريق الزمالك مباراة تحصيل حاصل أمام بترو أتلتيكو الأنجولى مدافعا عن كبريائه داخل القارة الأفريقية بعد توديعه لدور المجموعات بشكل رسمى عقب هزيمته الأخيرة أمام الوداد المغربى باستاد القاهرة بهدف مقابل للاشئ وتوقف رصيده عند نقطتين فقط فى المركز الثالث للمجموعة، ويلتقى فى الثالثة عصر اليوم فريقا الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولى باستاد 11 نوفمبر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء تحصيل حاصل.