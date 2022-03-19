شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: مواجهة القطن صعبة ونسعى لضمان الصعود قبل الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، على الأهمية الكبيرة لمباراة فريقه غدًا، الأحد، أمام ضيفه القطن الكاميروني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، مشيرًا إلى أن صعوبة المباراة تكمن فى كونها الأمل الأخير لفريق القطن لتخطى دور المجموعات، خاصة أنه سيخوض مباراته الأخيرة على ملعبه أمام ضيفه فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل، موضحا أنه كان يفضل أن تقام مباراتا الغد بين المصرى والقطن وكذلك أوتوهو ومازيمبي فى توقيت واحد.

وأكد الشعباني أن المصري سيسعى وبكل قوة لحصد نقاط المباراة الثلاث والتي ستضمن للفريق صعوده إلى دور المجموعات قبل المواجهة الأخيرة للمصري أمام مضيفه مازيمبي بملعبه بمدينة لومومباشي الكونغولي، مضيفًا أن لاعبيه جاهزون وبكل قوة للمباراة رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها الجميع خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق أسرة واحدة ، معربًا عن احترامه التام للاعبيه ولجهودهم الكبيرة على مدار الموسم سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي خاصة في ظل الضغط الكبير للمباريات والذي أثر كثيرًا على نتائج الفريق.

وأشار الشعباني إلى أن مجلس إدارة المصرى لا يألو جهدًا في سبيل توفير كافة احتياجات الفريق رغم الصعوبات الشديدة التي تواجهه في هذا الشأن نتيجة لخوض الفريق كافة مبارياته بعيدًا عن ملعبه وانتظامه باستمرار في معسكر مغلق يكبد خزينة النادي أموالًا طائلة.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد برج العرب والذي أدارته المنسقة الإعلامية للمباراة الأستاذة إيناس مظهر.