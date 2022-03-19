شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب نانسى طمان وعمر العربي فى كأس العالم للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت المصرية نانسي طمان المركز الثامن فى منافسات جهاز حصان القفز ببطولة كأس العالم للجمباز الفني المقامة بمصر بعدما حصلت على 12.299 درجة.

وفجرت لاعبة أوزباكستان أوكسانا تشوسوفيتينا، البالغة من العمر 47 عاما، مفاجأة قوية بالحصول على المركز الثاني فى منافسات نفس الجهاز ب 12.950 نقطة، ونالت إشادة واستحسان الجميع بعدما أثبتت أن العمر مجرد رقم في البطاقة.

بينما حصدت تشاسا سيكليف لاعبة سلوفينيا الميدالية الذهبية والمركز الأول، ب 13.183 درجة، وجاءت الكندية لوري دينومي في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية ب 12.849 نقطة.

وعلى صعيد منافسات منافسات الرجال احتل عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز، المركز السادس في منافسات جهاز الحركات الأرضية، وحل عمر في المركز السادس بمجموع نقاط 13.566 نقطة.

وانطلقت اليوم السبت منافسات بطولة كاس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والذي يقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.