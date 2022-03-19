شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد ونور أبو المكارم يتوجان ببطولة كراتشي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الثنائي المصري كريم عبد الجواد ونور أبو المكارم ببطولة كراتشي للاسكواش، التي أقيمت بالعاصمة الباكستانية، خلال الفترة بين 15 إلى 19 مارس الجاري بقيمة جوائز تصل إلى 52 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد فى المباراة النهائية على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 , 11-9, 11-5.

وفى منافسات السيدات، توجت نور أبو المكارم بلقب البطولة بعد فوزها على لاعبة هونج كونج تشان سن يوك بنتيجة 3-1 بعد انسحاب تشان للإصابة فى الشوط الثالث وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 6-8 rtd .

من ناحية أخرى، تستعد نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش لاعتلاء، التصنيف العالمي للعبة في أبريل المقبل بشكل رسمي، وذلك بعد أداءها المميز خلال الموسم الجاري، حيث توجت البطلة المصرية مؤخراً ببطولة ويندي سيتي أحد أكبر البطولات في الاسكواش.

وتنهي نوران جوهر هيمنة نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لنحو 17 شهراً من تصدرها للتصنيف في نوفمبر 2020، وحتى شهر مارس الجاري.