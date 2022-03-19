استبعاد بن رحمة وبونجاح.. قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن قائمة محاربو الصحراء لمواجهتي الكاميرون ضمن التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الكاميروني في مباراة الذهاب 25 مارس الجاري على ستاد دوالا، على أن تكون مباراة الإياب في 29 من نفس الشهر على ملعب البليدة في الجزائر.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر مفاجئات كبيرة باستبعاد كل من سعيد بن رحمة لاعب وست هام الإنجليزي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، وياسين براهيمي الريان القطري،

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، يوسف عطال، أحمد توبة، جمال بن العمري، مهدي تاهرات، عبد القاجدر بدران، عيسى ماندي.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فجولي، عدلان قديورة، سفيان بن دبكة، هشام بوداوي، راميز زروقي.

خط الهجوم: إسلام سليماني، إسحاق بلفوضيل، محمد بن يطو، يوسف بلايلي، رشيد غزال، رياض محرز.