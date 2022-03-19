غياب بنزيما.. قائمة ريال مدريد استعدادًا للكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وخرج كريم بنزيما مهاجم وهداف ريال مدريد عن قائمة الملكي، لمواجهة برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال مايوركا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

أندري لونين، تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو، مارسيلو، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيس، داني سيبايوس، إيسكو، إدواردو كامافينجا، هازارد، أسينسو، يوفيتش، جارث بيل، جونيور، رودريجو، ماريانو دياز.

وكان ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز على برشلونة في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، وله مباراة مؤجلة.