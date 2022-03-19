مجموعة الأهلي.. الهلال 1 - 3 صنداونز.. هدف مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار يلاكورة الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الهلال السوداني ونظيره الجنوب أفريقي صندوانز، عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل صندوانز المباراة متصدرًا جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

أحداث المباراة:

واستهل صنداونز المباراة بهدف مبكر سجله لاعبه شالولايل في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 11 من عمر اللقاء إشهار الحكم بطاقة حمراء للاعب صنداونز بريان أونيانجو بعدما ارتكب مخالفة على حدود منطقة جزاءه.

وسدد لاعب الهلال محمد عبدالرحمن الركلة الحرة المباشرة ولكن بعيدة عن المرمى.

وحصل صندوانز على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الهلال سددها لاعبه تيبوهو في المرمى مباشرة بالدقيقة 30.

وقلص نادي الهلال النتيجة بهدف لفريقه في الدقيقة 56 عن طريق لاعبه ياسر محمد.

وردّ صندوانز على هدف الهلال بهدف ثالث سجله لاعبه مورينا بالدقيقة 60.