الفيفا يقرر إقامة مباراة العراق والإمارات بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأسيوي لكرة القدم قرارا بنقل مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، والمقررة في 24 مارس الحالي ، من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى استاد "الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الاتحاد الأسيوي في بيان نشره اليوم السبت على موقعه الإلكتروني: "في أعقاب الأحداث الأخيرة بالعراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة ، تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق بالاشتراك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأسيوي وبناء على التقييم ، ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ، وتقرر نقل المباراة إلى مكان محايد."

ويحتل العراق حاليا المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد ثماني مباريات ويلعب آخر مباريات المجموعة الأولى خارج أرضه أمام سوريا في 29 مارس الحالي على ملعب راشد بدبي في الإمارات.