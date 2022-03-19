مباشر.. بترو أتلتيكو 0-0 الزمالك.. مشاركة طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع دوري أبطال أفريقيا قبل انتهاء البطولة بجولتين، عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

ويتصدر بترو أتلتيكو المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الوداد المغربي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويقع الزمالك ثالثاً برصيد نقطتين، ويتذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة.

ويتكون تشكيل الزمالك من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي، أحمد سيد "زيزو"، سيف الدين الجزيري.

تفاصيل المباراة

هدد نادي الزمالك مرمى بترو أتلتيكو بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، بعدما لعب أحمد سيد زيزو كرة عرضية من ركلة حرة، إلى داخل منطقة الجزاء، حولها إمام عاشور برأسية قوية ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وأنقذ محمد أبو جبل مرماه، بعدما تصدى لكرة عرضية لعبها لاعب بترو أتلتيكو داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس الزمالك أخرج الكرة من منطقة الخطورة قبل أن يحولها لاعب الفريق الأنجولي برأسه إلى داخل الشباك.

وسدد أحمد فتوح لاعب الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، كانت في طريقها إلى المرمى، ولكن مدافع بترو أتلتيكو يتصدى للكرة بجسده ويحولها إلى خارج منطقة الجزاء.

وأهدر محمد عبد الغني مدافع الزمالك فرصة الهدف الأول في اللقاء، بعدما حول كرة عرضية من ركلة ركنية، برأسية قوية ولكن كرته ارتطمت بالعارضة العلوية لمرمى بترو أتلتيكو في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وتواصلت فرص الزمالك، بعدما وصلت الكرة إلى أشرف بنشرقي على الجبهة اليسري، ليروض اللاعب المغربي الكرة ويراوغ مدافع بترو أتلتيكو، ويسدد كرة أرضية قوية ولكن الحارس يتصدى للكرة.

ونشبت مشادة بين لاعبي الزمالك وبترو أتلتيكو في الدقيقة 40 من زمن المباراة، بعد تدخل عنيف من لاعب بترو أتلتيكو على الونش، تحصل على إثرها موريرا لاعب الفريق الأنجولي على بطاقة صفراء.

وأهدر الزمالك فرصة هدف أول في اللقاء، بعدما سدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس بترو اتليتكو.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، سدد محمد أشرف "روقا" تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس بترو أتلتيكو.

وتمكن يوسف إبراهيم "أوباما" من تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 48 من زمن المباراة، ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل.

وأهدر بترو أتلتيكو فرصة هدف أول في المباراة، بعدما حول لاعب الفريق الأنجولي كرة عرضية، برأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى أبو جبل حارس الزمالك.

وعرفت الدقيقة 63 من عمر اللقاء، دخول طارق حامد إلى أرض الملعب بدلاً من محمد أشرف "روقا".

وهدد بترو أتليتكو مرمى الزمالك، بعد كرة عرضية لُعبت داخل منطقة الجزاء قابلها لاعب الفريق الأنجولي برأسية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى أبو جبل.

وأهدر لاعب بترو أتلتيكو فرصة هدف محقق للفريق الأنجولي في الدقيقة 82، بعدما وصلت كرة طولية للاعب بترو أتلتيكو إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية علت مرمى أبو جبل حارس مرمى الزمالك.