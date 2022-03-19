عبد الحفيظ يرد على تصريحات مرتضى منصور حول تفاوض الزمالك مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استبعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فكرة تفاوض زوجة موسيماني ووكيلته مع نادي الزمالك قبل تجديد المدرب الجنوب أفريقي لعقده مع النادي الأحمر.

وأعلن مرتضى منصور الأثنين الماضي تواصل مويرا موسيماني زوجة مدرب الأهلي ووكيلته مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض لعرض خدماته.

وقال عبد الحفيظ لقناة "إم بي سي مصر" تعليقاً على ما قاله مرتضى منصور " موسيماني بيحب البطولات وعايز يفوز ببطولات، ايه اللى يخليه يروح حتة تانية؟ ".

وواصل عبد الحفيظ " موضوع مش منطقي ولا فيه حسابات خاصة أن موسيماني من أعلى المدربين أجراً في مصر".

وأنهى " في النهاية أنا مش هربط لسان حد ، كل واحد يقول اللي في دماغه ".

وأعلن الأهلي التجديد لموسيماني لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الحالي بعد نجاحاته مع النادي في تحقيق 5 بطولات وبرونزيتين لكأس العالم للأندية.