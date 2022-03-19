"طارق حامد احتياطياً".. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره بترو أتلتيكو على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وكان الزمالك ودع دوري أبطال أفريقيا قبل انتهاء البطولة بجولتين، عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

ويتواجد طارق حامد على مقاعد بدلاء نادي الزمالك في مواجهة بترو أتلتيكو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.