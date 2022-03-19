الامارات | "نسمة" تسحر العيون.. وتنضم لـ"الأجمل" في بطولة دبي للجواد العربي (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن "نسمة" تسحر العيون.. وتنضم لـ"الأجمل" في بطولة دبي للجواد العربي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي بنسختها الـ19 والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 150 جوادا يتنافسون على جوائز قيمتها أربعة ملايين دولار.

وشهدت البطولة تألقا للخيول: "نسمة"، "بسندر ستبموشايلو"، "جي اس تروي"، "دي شهار"، "أس ام مشهور"، "برنس" و"دي شهير"، الأجمل" التي نالت جوائز الأجمل في الأشواط المختلفة التي جرت اليوم الأحد.

وشهدت منافسات اليوم الثاني للأشواط التمهيدية المؤهلة للبطولات الرئيسية منافسات مثيرة بين جميع الخيول المشاركة خاصة مع تقارب فارق النقاط.

وفي التفاصيل، تألقت "نسمة الهواجر" العائدة للشيخ محمد بن سعود القاسمي وحققت المركز الأول للشوط السادس المخصص للأفراس بعمر من 7 إلى 9 سنوات، بينما جاء في المركز الثاني "ع ج إمانة" لمربط عجمان وحل ثالثا "استونيا" والعائد ليوسف أحمد عبداللطيف آل علي.

وفي الشوط السابع والمخصص للأفراس بعمر 10 سنوات فأكثر، حازت "بسندر ستبموشايلو" العائدة لمربط عجمان على المركز الأول، وجاء المركز الثاني من نصيب "ماجستي" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بينما حلقت بالمركز الثالث "نوال باي أبولو" لمربط الجزيرة للخيول العربية.

وتصدر المهر "جي اس تروي" لمربط الجواهر للخيول العربية الشوط التاسع للمهور بعمر سنة واحدة، القسم الأول” أ“، بينما جاء في المركز الثاني "ظافر الهواجر" للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، وحل في المركز الثالث "وارث الزبير" للشيخ سلطان محمد عبدالله آل ثاني.

وفي القسم الثاني” ب“للشوط التاسع، تصدر "أس ام مشهور" للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، بينما جاء "دي تويجان" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث "فلاح الهواجر" للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري.

وحلق "دي شهار" لمربط دبي للخيول العربية بالشوط العاشر للمهور بعمر سنتين، محققا المركز الأول، وجاء في المركز الثاني "عز الخشاب" لمربط الخشاب الكويتي، بينما جاء في المركز الثالث "منير كي اتش" لمربط الكحيلة.

وفي الشوط الحادي عشر والمخصص للمهور بعمر 3 سنوات تألق "دي شهير" لمربط دبي للخيول العربية وحقق المركز الأول وجاء في المركز الثاني "ع ج عجبان" لمربط عجمان، بينما جاء في المركز الثالث "نيشان" العائد إلى خالد غانم مبارك العميري.

وحلق الفحل "أي اس برنس" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بصدارة الشوط الثاني عشر المخصص للفحول بعمر من 4 إلى 6 سنوات، وجاء في المركز الثاني "سيف البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي، بينما جاء في المركز الثالث "مهاب بي اتش ام" للمالك طلال حميد محمد المسكري.

وحضر منافسات البطولة الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ حمد بن علي آل ثاني ورئيس اللجنة المنظمة، زياد كلداري ومدير عام مربط دبي للخيول العربية نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، محمد التوحيدي و مدير البطولة قصي عبيد الله وعضوي اللجنة المنظمة للبطولة، عبدالرحمن أبو الشوارب، وسلطان اليحيائي، والمنسق العام عادل الفلاسي.

وتختتم منافسات بطولة دبي للجواد العربي يوم غد الأحد بالاشواط الرئيسية وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور وبطولة الفحول.

اليحيائي: البطولة تتوجه إلى صفوة الخيول العربية فقط.. ليس بالعدد

من جهته، أكد عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، سلطان اليحيائي أن النسخة الحالية من البطولة تعد استثنائية للغاية بعد اختيار صفوة الخيول للمشاركة فيها.

وقال في تصريحات صحافية: "إن توجه البطولة يأتي نحو صفوة الخيول العربية فقط وليس بعددها، حتى لا يكون الأمر لمجرد المشاركة أو التواجد فقط"، مشيراً إلى أن "بطولة العالم الأخيرة شارك فيها 80 جوادا فقط، وهو ما يعني تشديد القيود المفروضة على الخيول المشاركة من ناحية جودتها وكذلك البطولات السابقة التي حققتها".

وأضاف أن "النسخة الحالية من بطولة دبي الدولية للجواد العربي شهدت تقاربا واضحا في فارق النقاط بين جميع الخيول المشاركة، الأمر الذي يوضح مدى قوة المنافسة لجميع المشاركات".

وأشار عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي إلى أن "ثقافة ملاك الخيول في الوقت الحالي باتت تتماشى مع توجه البطولات العالمية، الامر الذي انعكس بالإيجاب على مستوى البطولات العالمية، ومن بينها بطولة دبي الدولية".

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