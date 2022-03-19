اخبار الرياضه

تعرف على موعد مباراة الحرس الوطني ونهضة بركان في الكونفدرالية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الحرس الوطني ونهضة بركان في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي نهضة بركان المغربي مع الحرس الوطني من النيجر في خامس جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.

 

ويمتلك نهضة بركان 6 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الرابعة، بينما جمع الحرس الوطني 4 نقاط بالمركز الرابع، ولديهما فرصة للتأهل حتى الآن.

 

يلتقي الحرس الوطني مع نهضة بركان بطل نسخة 2020، مساء الأحد 20 مارس/ آذار 2020.

 

وتنطلق المباراة في تمام 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي.

 

تبث منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

جدول مجموعة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية 2022

 

سيمبا التنزاني - 7 نقاط

أسيك الإيفواري - 6 نقاط

نهضة بركان المغربي - 6 نقاط

الحرس الوطني النيجري - 4 نقاط

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا