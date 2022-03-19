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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الحرس الوطني ونهضة بركان في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
يلتقي نهضة بركان المغربي مع الحرس الوطني من النيجر في خامس جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.
ويمتلك نهضة بركان 6 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الرابعة، بينما جمع الحرس الوطني 4 نقاط بالمركز الرابع، ولديهما فرصة للتأهل حتى الآن.
يلتقي الحرس الوطني مع نهضة بركان بطل نسخة 2020، مساء الأحد 20 مارس/ آذار 2020.
وتنطلق المباراة في تمام 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي.
تبث منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جدول مجموعة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية 2022
سيمبا التنزاني - 7 نقاط
أسيك الإيفواري - 6 نقاط
نهضة بركان المغربي - 6 نقاط
الحرس الوطني النيجري - 4 نقاط