تعرف على موعد مباراة الحرس الوطني ونهضة بركان في الكونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي نهضة بركان المغربي مع الحرس الوطني من النيجر في خامس جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.



ويمتلك نهضة بركان 6 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الرابعة، بينما جمع الحرس الوطني 4 نقاط بالمركز الرابع، ولديهما فرصة للتأهل حتى الآن.

يلتقي الحرس الوطني مع نهضة بركان بطل نسخة 2020، مساء الأحد 20 مارس/ آذار 2020.

وتنطلق المباراة في تمام 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدول مجموعة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية 2022

سيمبا التنزاني - 7 نقاط

أسيك الإيفواري - 6 نقاط

نهضة بركان المغربي - 6 نقاط

الحرس الوطني النيجري - 4 نقاط