شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز أول طلبات عبد الحميد بسيونى فى غزل المحلة الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة دعم 3 مراكز فى الفريق الموسم المقبل عقب الاجتماع مع إدارة النادى برئاسة على العباسى وعمر عبد الله و صابر عيد لتحديد احتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى عبد الحميد بسيونى للتعاقد مع حارس مرمى و مهاجم و مدافع وذلك في ظل النقص العديدى للفريق في هذه المراكز ويحاول المدير الفني متابعة بعض مباريات قطاع الناشئين لاختيار أفضل العناصر منهم و تصعديهم للفريق الأول ومنحهم فرصة للمشاركة في المباريات .
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.