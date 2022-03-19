شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز أول طلبات عبد الحميد بسيونى فى غزل المحلة الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة دعم 3 مراكز فى الفريق الموسم المقبل عقب الاجتماع مع إدارة النادى برئاسة على العباسى وعمر عبد الله و صابر عيد لتحديد احتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى عبد الحميد بسيونى للتعاقد مع حارس مرمى و مهاجم و مدافع وذلك في ظل النقص العديدى للفريق في هذه المراكز ويحاول المدير الفني متابعة بعض مباريات قطاع الناشئين لاختيار أفضل العناصر منهم و تصعديهم للفريق الأول ومنحهم فرصة للمشاركة في المباريات .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمُقرَّر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.